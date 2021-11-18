Конкурент Беленюка за місце в збірній України змінив громадянство, - ЗМІ

Про це повідомляє Xsport.

За інформацією джерела, Семен Новіков вирішив змінити громадянство та надалі виступати з Болгарію.

Борець змагається у категорії до 87 кг та був конкурентом олімпійського чемпіона Жана Беленюка за місце в збірній України.

У лютому 2020 року Новіков став чемпіоном Європи та заявив претензії на путівку на Олімпіаду-2020. Беленюк відмовився визначати володаря ліцензії на поїздку до Токіо у відбірковій сутичці та у підсумку здобув золото Ігор-2020.

Нагадаємо, 12 лютого 2020 року Семен Новіков здобув золото чемпіонату Європи у категорії 87 кг.

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