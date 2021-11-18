Конкурент Беленюка за місце в збірній України змінив громадянство, - ЗМІ
Український борець греко-римського стилю Семен Новіков виступатиме за Болгарію
Про це повідомляє Xsport.
За інформацією джерела, Семен Новіков вирішив змінити громадянство та надалі виступати з Болгарію.
Борець змагається у категорії до 87 кг та був конкурентом олімпійського чемпіона Жана Беленюка за місце в збірній України.
У лютому 2020 року Новіков став чемпіоном Європи та заявив претензії на путівку на Олімпіаду-2020. Беленюк відмовився визначати володаря ліцензії на поїздку до Токіо у відбірковій сутичці та у підсумку здобув золото Ігор-2020.
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Нагадаємо, 12 лютого 2020 року Семен Новіков здобув золото чемпіонату Європи у категорії 87 кг.
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