Конкурент Мудрика може перейти з "Челсі" в "Баварію"

Про це повідомляє The Times.

Найімовірніше Мейсон Маунт покине "Челсі" влітку". Сторони не можуть домовитись про продовження контракту, тому лондонці прагнуть продати 24-річного англійця, щоб не втратити футболіста безплатно.

За інформацією джерела, у послугах Мейсона Маунта зацікавлена "Баварія". Мюнхенців нещодавно очолив Томас Тухель, який раніше працював у "Челсі".

"Челсі" хоче отримати за Маунта щонайменше 50 млн фунтів. У цьому сезоні півзахисник зіграв 32 матчі, забив 3 голи та віддав 6 асистів.

Маунт виступає на кількох амплуа в атаці, зокрема грає і на позиції Михайла Мудрика - лівого вінгера.