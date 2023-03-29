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Конкурент Мудрика може перейти з "Челсі" в "Баварію"

29 березня, 2023 середа
02:49
Спорт Михайло Мудрик, Мейсон Маунт, тренування Челсі

Новий головний тренер мюнхенської "Баварії" Томас Тухель зацікавлений у трансфері півзахисника лондонського "Челсі" Мейсона Маунта

Про це повідомляє The Times.

Найімовірніше Мейсон Маунт покине "Челсі" влітку". Сторони не можуть домовитись про продовження контракту, тому лондонці прагнуть продати 24-річного англійця, щоб не втратити футболіста безплатно.

За інформацією джерела, у послугах Мейсона Маунта зацікавлена "Баварія". Мюнхенців нещодавно очолив Томас Тухель, який раніше працював у "Челсі".

"Челсі" хоче отримати за Маунта щонайменше 50 млн фунтів. У цьому сезоні півзахисник зіграв 32 матчі, забив 3 голи та віддав 6 асистів.

Маунт виступає на кількох амплуа в атаці, зокрема грає і на позиції Михайла Мудрика - лівого вінгера.

футбол
Челсі
Англія
Баварія
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