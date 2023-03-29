Конкурент Мудрика може перейти з "Челсі" в "Баварію"
Новий головний тренер мюнхенської "Баварії" Томас Тухель зацікавлений у трансфері півзахисника лондонського "Челсі" Мейсона Маунта
Про це повідомляє The Times.
Найімовірніше Мейсон Маунт покине "Челсі" влітку". Сторони не можуть домовитись про продовження контракту, тому лондонці прагнуть продати 24-річного англійця, щоб не втратити футболіста безплатно.
За інформацією джерела, у послугах Мейсона Маунта зацікавлена "Баварія". Мюнхенців нещодавно очолив Томас Тухель, який раніше працював у "Челсі".
"Челсі" хоче отримати за Маунта щонайменше 50 млн фунтів. У цьому сезоні півзахисник зіграв 32 матчі, забив 3 голи та віддав 6 асистів.
Маунт виступає на кількох амплуа в атаці, зокрема грає і на позиції Михайла Мудрика - лівого вінгера.
- 17 березня Transfermarkt визнав півзахисника лондонського "Челсі" Михайла Мудрика найдорожчим футболістом в історії України.
- 24 березня керівництво мюнхенської "Баварії" прийняло рішення звільнити головного тренера Юліана Нагельсманна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.73
Купівля 37.73Продаж 38.53
-
EUR
Купівля 40.36Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе