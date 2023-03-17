Transfermarkt визнав Мудрика найдорожчим футболістом в історії України
Півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик став найдорожчим футболістом в історії України
Про це повідомляє Transfermarkt.
Німецький портал оцінює Михайла Мудрика у 60 млн євро. Раніше звання найдорожчого українського футболіста в історії мав Андрій Шевченко, який у червні 2006 року був оцінений в 51 млн євро.
Загалом Transfermarkt оновив вартість усіх футболістів Англійської Прем'єр-ліги. Гравець "Арсенала" Олександр Зінченко став дорожчим на 8 млн євро, тепер його вартість - 40 млн.
Віталій Миколенко з "Евертона" коштує 22 млн євро, а захисник "Борнмута" Ілля Забарний подорожчав на 3 млн - тепер його ціна 18 млн євро.
У топ-5 найдорожчих українських гравців також присутній півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков (22 млн євро) та хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський (18 млн євро).
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