Transfermarkt визнав Мудрика найдорожчим футболістом в історії України

Про це повідомляє Transfermarkt.

Німецький портал оцінює Михайла Мудрика у 60 млн євро. Раніше звання найдорожчого українського футболіста в історії мав Андрій Шевченко, який у червні 2006 року був оцінений в 51 млн євро.

Загалом Transfermarkt оновив вартість усіх футболістів Англійської Прем'єр-ліги. Гравець "Арсенала" Олександр Зінченко став дорожчим на 8 млн євро, тепер його вартість - 40 млн.

Віталій Миколенко з "Евертона" коштує 22 млн євро, а захисник "Борнмута" Ілля Забарний подорожчав на 3 млн - тепер його ціна 18 млн євро.

У топ-5 найдорожчих українських гравців також присутній півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков (22 млн євро) та хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський (18 млн євро).