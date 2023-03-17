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Transfermarkt визнав Мудрика найдорожчим футболістом в історії України

17 березня, 2023 п'ятниця
02:37
Спорт Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії

Півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик став найдорожчим футболістом в історії України

Про це повідомляє Transfermarkt.

Німецький портал оцінює Михайла Мудрика у 60 млн євро. Раніше звання найдорожчого українського футболіста в історії мав Андрій Шевченко, який у червні 2006 року був оцінений в 51 млн євро.

Загалом Transfermarkt оновив вартість усіх футболістів Англійської Прем'єр-ліги. Гравець "Арсенала" Олександр Зінченко став дорожчим на 8 млн євро, тепер його вартість - 40 млн.

Віталій Миколенко з "Евертона" коштує 22 млн євро, а захисник "Борнмута" Ілля Забарний подорожчав на 3 млн - тепер його ціна 18 млн євро.

У топ-5 найдорожчих українських гравців також присутній півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков (22 млн євро) та хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський (18 млн євро).

Україна
футбол
Збірна України
Челсі
Англія
Олександр Зінченко
Руслан Малиновський
Віктор Циганков
Віталій Миколенко
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