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Головна Технології Конкурент OpenAI: Amazon зібрала команду для навчання власної моделі ШІ Olympus

Конкурент OpenAI: Amazon зібрала команду для навчання власної моделі ШІ Olympus

8 листопада, 2023 середа
12:26
Технології Amazon

Компанія з інтернет-торгівлі Amazon сформувала команду для навчання великої мовної моделі штучного інтелекту Olympus: компанія прагне скласти конкуренцію OpenAI і Alphabet

Про це пише Reuters, посилаючись на власні джерела. 

Вказано, що компанія інвестує мільйони в навчання великої мовної моделі (LLM), яка є базовою технологією для інструментів ШІ. Її навчають на основі величезних наборів даних, щоб вона могла генерувати відповіді, подібні до людських.

Amazon вважає, що наявність власної моделі зможе зробити компанію привабливішою для користувачів Amazon Web Services (AWS). Це дочірня компанія Amazon.com, що надає платформу хмарних обчислень в оренду приватним особам, компаніям та урядам на основі платної підписки. Її клієнти прагнуть отримати найефективнішу модель ШІ. Тож Amazon вирішила збільшити фінансування проєкту, шляхом скорочення витрат на виконання замовлень і транспортування у своєму роздрібному бізнесі.

За словами співрозмовників видання, модель під кодовою назвою "Olympus" має 2 трильйони параметрів, що може означати, що наразі це найбільша модель, що навчається. Модель GPT-4 від OpenAI, як повідомляється, має один трильйон параметрів.

Команду з навчання Olympus очолив Рохіт Прасад, який раніше керував роботою над голосовим помічником Alexa. Він безпосередньо підпорядковується генеральному директору Енді Джасі.

"Як головний науковець зі штучного загального інтелекту (AGI) в Amazon, Прасад залучив до роботи над навчальними моделями дослідників, які працювали над Alexa AI, і наукову команду Amazon, об'єднавши зусилля зі штучного інтелекту по всій компанії за допомогою спеціальних ресурсів", - йдеться у повідомленні. 

Джерела вказали, що наразі терміни випуску Olympus невідомі. 

До цього Amazon навчала менші моделі, наприклад, Titan. Крім того, компанія співпрацює зі стартапами у сфері ШІ (Anthropic і AI21 Labs). Їхні послуги вона пропонує користувачам AWS. 

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Світ
штучний інтелект
США
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