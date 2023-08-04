Коноплянка невдало дебютував у новому клубі
Український футболіст Євген Коноплянка дебютував за ЧФР "Клуж" у матчі Ліги конференцій, в якому румуни програли "Адані Демірспору" з Туреччини та вибули з єврокубків
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Коноплянка вперше зіграв за "Клуж" у повторному матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти "Адана Демірспору". Українець вийшов на заміну на 75-й хвилині.
ЧФР "Клуж" пропустив у компенсований час, програв 1:2 та вилетів з єврокубків. Перша гра завершилася внічию 1:1.
Хто такий Євген Коноплянка
Коноплянка з 2008 по 2015 рік виступав за "Дніпро" та разом з командою дійшов до фіналу Ліги Європи у 2015 році. Також грав за іспанську "Севілью" та німецький "Шальке". У 2019 - 2022 роках був гравцем "Шахтаря"
На рахунку Коноплянки 87 матчів і 21 гол за збірну України.
Що відомо про ЧФР "Клуж"
Клуб з міста Клуж-Напока є восьмиразовим чемпіоном Румунії. Минулий сезон команда завершила у національній першості на третій позиції та отримала право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій.
Результат
Ліга конференцій
2-й кваліфікаційний раунд. Повторний матч
3 серпня
"Адана Демірспор" (Туреччина) – ЧФР "Клуж" (Румунія) 2:1 (перша гра - 1:1)
Голи: Акінтола, 43, Ндіайє, 90+4 – Могош, 68
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