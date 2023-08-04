Про це повідомляє Еспресо.TV.

Коноплянка вперше зіграв за "Клуж" у повторному матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти "Адана Демірспору". Українець вийшов на заміну на 75-й хвилині.

ЧФР "Клуж" пропустив у компенсований час, програв 1:2 та вилетів з єврокубків. Перша гра завершилася внічию 1:1.

Хто такий Євген Коноплянка

Коноплянка з 2008 по 2015 рік виступав за "Дніпро" та разом з командою дійшов до фіналу Ліги Європи у 2015 році. Також грав за іспанську "Севілью" та німецький "Шальке". У 2019 - 2022 роках був гравцем "Шахтаря"

На рахунку Коноплянки 87 матчів і 21 гол за збірну України.

Що відомо про ЧФР "Клуж"

Клуб з міста Клуж-Напока є восьмиразовим чемпіоном Румунії. Минулий сезон команда завершила у національній першості на третій позиції та отримала право зіграти у кваліфікації Ліги конференцій.

Результат

Ліга конференцій

2-й кваліфікаційний раунд. Повторний матч

3 серпня

"Адана Демірспор" (Туреччина) – ЧФР "Клуж" (Румунія) 2:1 (перша гра - 1:1)

Голи: Акінтола, 43, Ндіайє, 90+4 – Могош, 68