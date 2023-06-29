Коноплянка знайшов сенсаційний варіант продовження кар'єри

Про це повідомляє Majoriti.

Головний тренер малайзійського "Тренгану" Томіслав Штайнбрюкнер заявив, що агент запропонував йому підписати Євгена Коноплянку.

"Я був дуже здивований, коли агент запропонував мені послуги дійсно відомого в Європі Коноплянки. Я не впевнений, що агент був справді серйозним, але це одне з імен, які мені назвали. Ми будемо щасливі, якщо отримаємо Коноплянку, який також є чудовим вінгером і може грати на позиції атакувального півзахисника. Але домовлятися з агентом має керівництво", - сказав Штайнбрюкнер.

"Тренгану" після 14 зіграних матчів йде 8-м в чемпіонаті Малайзії.

Євген Коноплянка та польська "Краковія" не продовжили контракт. 33-річний українець став вільним агентом і дістанеться новій команді безкоштовно.

За "Краковію" Коноплянка зіграв 38 матчів за півтора сезону. На рахунку українця 4 голи та 2 асисти.