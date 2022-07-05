Конституція Пилипа Орлика була дієвою, адже вперше в європейському праві визначався поділ гілок влади, - історик Алфьоров

Про це розповів історик, науковий співробітник Інституту історії України НАН України Олександр Альфоров в ефірі Еспресо.

"Коли ми говоримо про конституцію Орлика, то часто чую, що це нездійсненний проєкт. Все здійснено, бо є одне правило - історію пишуть переможці. Якби ми тоді перемогли, то ми б і весь світ, визнав Конституцію Орлика - першою конституцією, бо є диктат переможця", - сказав він.

Історик нагадав, що вона була підписана в еміграції.

"Це славетний період нашої історії - перший, по-суті, уряд в екзилі. Часто кажуть, що вона була нездійсненна, що вона не діяла - це маячня, тому, що насправді Пилип Орлик, прийнявши Конституцію, наступного року вирушає військами на Правобережжя, входить в бойові дії. Власне, якщо він там був і діяв щодо того, що він підписав - Конституція діяла. Ми маємо говорити, що вона була дієвою, що в ній визначався вперше у європейському праві розподіл гілок влади - судова, виконавча, законодавча, це основа - три кита, на яких існує сьогоднішнє право", - підсумував Альфоров.