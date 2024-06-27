День Конституції України: чи буде вихідний, історія та запровадження свята

Це свято символізує прийняття Основного Закону держави, який визначає базові права та обов'язки громадян, структуру влади та правову систему країни.

Ухвалення Конституції

День Конституції України був офіційно встановлений 28 червня 1996 року, коли Верховна Рада України прийняла нову Конституцію незалежної України. Цей документ став правовою основою для розбудови демократичної, правової держави та гарантом суверенітету і територіальної цілісності України. Процес розробки та прийняття Конституції був непростим і тривалим, включав численні дискусії та компроміси, проте результатом стала Конституція, яка відповідала демократичним стандартам, забезпечувала права і свободи кожного громадянина.

Цікавим є той факт, що міжнародне співтовариство не просто схвалило Конституцію України, а визнало її однією з найбільш демократичних у світі.

Конституція України складається з 15 розділів та 161 статті. Вона визначає основні принципи державного устрою. Документ гарантує громадянам України рівні права та свободи, включно з правом на життя, свободою, особистою недоторканністю, свободою слова та зібрань, правом на працю та освіту.

Україна визначається як суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова держава. Саме ці слова зазначені у першій статті, адже дані принципи забезпечують стабільність, справедливість та добробут у країні.

В Основному Законі закріплене лише одне державне свято - День Конституції України.

Історичні корені та значення Конституції

Конституція України є основою правової системи та гарантом стабільності й порядку в державі. Вона закріплює принципи демократії, верховенства права, поділу влади та дотримання прав людини. Конституція також визначає основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики України, забезпечуючи курс на європейську інтеграцію та розвиток демократичних інститутів.

Важливо зазначити, що у 1710 році з'явилась Конституція Пилипа Орлика, також відома як "Пакти і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького". Цей документ є надзвичайно важливим в історії українського державотворення.

Вона вважається однією із перших конституцій у світі, яка передбачала розподіл влади на законодавчу, виконавчу і судову гілки. Крім того, обмежувала владу гетьмана та відстоювала інтереси запорізьких козаків.

Фото: president.gov.ua

Друга Конституція України була ухвалена у 1918 році Центральною Радою УНР, є важливим історичним документом, який заклав основи державності в Україні. Цей документ, який розроблявся під керівництвом Михайла Грушевського, проголошував незалежність Української Народної Республіки (УНР) і містив багато прогресивних положень для свого часу. Попри те, що ця Конституція була затверджена Центральною Радою, вона не встигла набути чинності через події німецької окупації України та зміни політичної ситуації.

Цей документ залишається важливим свідченням прагнення українського народу до незалежності і демократичного розвитку, а також є значущим етапом в історії українського конституціоналізму. Також існувала Тимчасова конституція ЗУНР та Тимчасова Конституція Карпатської України.

За часів, коли Україна входила до складу Радянського Союзу, була прийнята Конституція Української РСР, яка зазнавала змін. Однак, остаточний варіант Основного Закону був прийнятий лише тоді, коли наша держава здобула незалежність. Лише 28 червня 1996 року о 9:18 ранку, після майже безперервної добової сесії, Верховна Рада ввела в дію чинну сьогодні Конституцію.

Святкування Дня Конституції у 2024 році

День Конституції України є офіційним державним святом та вихідним днем. Однак, під час воєнного часу, усі святкові вихідні дні скасовані. Тому, працівники державних підприємств та організацій цього дня працюють у звичному режимі. Якщо ж говорити про співробітників приватних компаній – додатковий вихідний може бути наданий на розсуд керівництва.

У цей день по всій країні проводяться урочисті заходи, виставки та культурно-просвітницькі акції. Так, на честь Дня Конституції України в Києві організують п'ять безплатних спеціальних тематичних екскурсій, а у Львові проведуть "Автопробіг Єдності". Громадяни вшановують пам'ять про тих, хто боровся та бореться за незалежність України, та висловлюють свою повагу до Конституції як основного закону держави.

День Конституції – це також нагода для кожного українця замислитися про свої права та обов'язки, важливість дотримання законів та активної участі у громадському житті країни. Це свято нагадує про значення демократії, верховенства права та цінність свободи.