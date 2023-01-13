Про це розповів директор підприємства з розробки та виготовлення безпілотників "Атлон Авіа" Артем В'юнник в етері Еспресо.

"Підсилення контролю в ЄС і Польщі призводить до того, що пересічний митник, який оформлює вантаж на митниці чи досліджує документи в пункті пропуску, кілька разів перестраховується. Через це маємо проблеми з постачанням тих комплектувальних, які до жовтня без будь-яких перешкод їхали через Польщу", - зауважив він

Артем В’юнник зазначив, що з одного боку, посилення контролю зрозуміле, а з іншого - створює значні проблеми, зокрема фінансові, тому що не виходить постачати дрони за графіком і забезпечити виконання державних контрактів. Це призводить до штрафних санкцій від замовника.

“Але, в принципі, велику частину цих проблем ми подолали. Я сподіваюся, що найближчим часом ми навчимося жити з новими правилами, вимогами польської сторони, адже в нас іншого виходу нема, нам треба підлаштовуватися”, - наголосив директор "Атлон Авіа".

Він додав, що до України не можуть передати цивільні комплектувальні, адже польські митники вважають, що ті мають подвійне призначення, і вимагають ліцензію, на отримання якої іноді йде щонайменше місяць.

30 грудня віцепрем'єр-міністр - міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в межах проєкту "Армія дронів" придбали 1577 безпілотників, 928 із них - уже на фронті.

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