Контроль у ЄС, зокрема в Польщі, ускладнює постачання БПЛА до України, - директор компанії з виробництва дронів В'юнник
Унаслідок посилення контролю на митницях у ЄС, зокрема в Польщі, виникають проблеми із постачанням дронів до України
Про це розповів директор підприємства з розробки та виготовлення безпілотників "Атлон Авіа" Артем В'юнник в етері Еспресо.
"Підсилення контролю в ЄС і Польщі призводить до того, що пересічний митник, який оформлює вантаж на митниці чи досліджує документи в пункті пропуску, кілька разів перестраховується. Через це маємо проблеми з постачанням тих комплектувальних, які до жовтня без будь-яких перешкод їхали через Польщу", - зауважив він
Артем В’юнник зазначив, що з одного боку, посилення контролю зрозуміле, а з іншого - створює значні проблеми, зокрема фінансові, тому що не виходить постачати дрони за графіком і забезпечити виконання державних контрактів. Це призводить до штрафних санкцій від замовника.
“Але, в принципі, велику частину цих проблем ми подолали. Я сподіваюся, що найближчим часом ми навчимося жити з новими правилами, вимогами польської сторони, адже в нас іншого виходу нема, нам треба підлаштовуватися”, - наголосив директор "Атлон Авіа".
Він додав, що до України не можуть передати цивільні комплектувальні, адже польські митники вважають, що ті мають подвійне призначення, і вимагають ліцензію, на отримання якої іноді йде щонайменше місяць.
- 30 грудня віцепрем'єр-міністр - міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в межах проєкту "Армія дронів" придбали 1577 безпілотників, 928 із них - уже на фронті.
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