Концерн Rheinmetall планує надати Україні снаряди для установок Gepard

Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Reuters.

Стало відомо, що Rheinmetall запустила виробничу лінію після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт 35 мм боєприпасів для Gepard в Україну.

За словами Паппергера, у липні Rheinmetall поставить перші 35-мм снаряди, виготовлені на новій виробничій лінії в Німеччині.

"Уряд замовив 300 тисяч снарядів... Цього року ми обов'язково поставимо від 40 тисяч до 60 тисяч снарядів", - сказав він.

Окрім цього, Паппергер сказав, що вартість нового контракту з урядом Німеччини становитиме кілька мільярдів євро, і він сподівається, що Rheinmetall, один із найбільших виробників артилерійських гармат і танкових снарядів у світі, зможе оголосити про неї в найближчі шість тижнів.

"Німеччина має намір укласти з нами великий рамковий контракт", - сказав він Reuters в інтерв'ю в Брюсселі, де взяв участь у першому в історії спільному засіданні міністрів оборони країн НАТО та близько 20 керівників оборонної промисловості.

Протягом усього року Паппергер чекає на оборонні замовлення на "двозначну суму" в мільярдах євро.

"Це безперечно буде наш найкращий рік з точки зору прийому замовлень", - сказав він, додавши, що очікує цілої низки угод - з транспортних засобів, боєприпасів, електроніки та радіолокаційних систем.