Концерн Rheinmetall планує надати Україні снаряди для установок Gepard
Концерн Rheinmetall планує укласти з урядом Німеччини контракт на мільярди євро протягом найближчих тижнів і поставити перші 35-мм снаряди для зенітних установок Gepard в Україну в липні
Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Reuters.
Стало відомо, що Rheinmetall запустила виробничу лінію після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт 35 мм боєприпасів для Gepard в Україну.
За словами Паппергера, у липні Rheinmetall поставить перші 35-мм снаряди, виготовлені на новій виробничій лінії в Німеччині.
"Уряд замовив 300 тисяч снарядів... Цього року ми обов'язково поставимо від 40 тисяч до 60 тисяч снарядів", - сказав він.
Окрім цього, Паппергер сказав, що вартість нового контракту з урядом Німеччини становитиме кілька мільярдів євро, і він сподівається, що Rheinmetall, один із найбільших виробників артилерійських гармат і танкових снарядів у світі, зможе оголосити про неї в найближчі шість тижнів.
"Німеччина має намір укласти з нами великий рамковий контракт", - сказав він Reuters в інтерв'ю в Брюсселі, де взяв участь у першому в історії спільному засіданні міністрів оборони країн НАТО та близько 20 керівників оборонної промисловості.
Протягом усього року Паппергер чекає на оборонні замовлення на "двозначну суму" в мільярдах євро.
"Це безперечно буде наш найкращий рік з точки зору прийому замовлень", - сказав він, додавши, що очікує цілої низки угод - з транспортних засобів, боєприпасів, електроніки та радіолокаційних систем.
- 1 червня повідомлялося, що американська компанія Global Military Products отримала від міноборони США контракт на понад 118 млн доларів на купівлю та постачання зенітних самохідних установок Gepard для України.
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