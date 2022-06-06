Про це повідомляє Міноборони у telegram.

"В результаті наших активних дій по ураженню морських сил противника, корабельне угруповання чорноморського флоту РФ було відкинуто від українських берегів на відстань понад 100 км. Намагаючись відновити контроль над північно-західною частиною Чорного моря, противник був змушений змінити тактику: розгорнув в Криму та у Херсонській області берегові ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон" і перекидає додаткові сили на острів Зміїний", - йдеться у повідомленні.

У ВМС ЗСУ попередили, що залишається загроза ракетних ударів з моря.

"З початку вторгнення ворожі кораблі та підводні човни здійснили пуски понад 300 крилатих ракет по українській території. Наразі інтенсивність ударів крилатими ракетами "Калібр" знизилась, водночас противник почав бити по наземних об’єктах протикорабельними ракетами, основне призначення яких ураження бойових кораблів та суден", - зазначили у військово-морських силах та пояснили, що це свідчить, що РФ використала значний обсяг сучасної ракетної зброї, та змушена застосовувати застарілі типи ракет, запасів яких у ворога достатньо.

6 червня британська розвідка повідомила, що після знищення крейсера "Москва" росіяни перемістили засоби протиповітряної оборони на острів Зміїний у Чорному морі.

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