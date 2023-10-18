Корабельне угруповання ворога вдвічі зменшилось: Гуменюк про ситуацію у Чорному морі

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Чорному морі був потужний шторм, який досягав 4-5 балів, але наразі вдвічі зменшився. Спостерігаємо, що корабельне угруповання ворога захитане таким потужним штормом і зараз воно вдвічі зменшилось. Кораблі заведені в пункти базування у Новоросійськ", - розповіла Гуменюк.

Капітан 1-го рангу також додала, що російські окупанти утримують на бойовому чергуванні у Чорному морі 5 кораблів і 1 в Азовському.

"Навіть підводний ракетоносій, не витримавши такого розхитування, теж зайшов в пункт базування. Тобто прямої загрози з моря нема, але пам'ятаємо, що ворог може використати ракетоносії, які перебувають у бухтах", - зауважила Гуменюк.