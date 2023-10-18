Корабельне угруповання ворога вдвічі зменшилось: Гуменюк про ситуацію у Чорному морі
Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що ворог може використати ракетоносії, які перебувають у бухтах
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Чорному морі був потужний шторм, який досягав 4-5 балів, але наразі вдвічі зменшився. Спостерігаємо, що корабельне угруповання ворога захитане таким потужним штормом і зараз воно вдвічі зменшилось. Кораблі заведені в пункти базування у Новоросійськ", - розповіла Гуменюк.
Капітан 1-го рангу також додала, що російські окупанти утримують на бойовому чергуванні у Чорному морі 5 кораблів і 1 в Азовському.
"Навіть підводний ракетоносій, не витримавши такого розхитування, теж зайшов в пункт базування. Тобто прямої загрози з моря нема, але пам'ятаємо, що ворог може використати ракетоносії, які перебувають у бухтах", - зауважила Гуменюк.
- Російські окупанти станом на ранок вівторка, 17 жовтня, утримують на бойовому чергуванні у Чорному морі 4 кораблі: серед них один носій крилатих ракет типу "Калібр"
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