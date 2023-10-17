Росіяни утримують у Чорному морі 4 кораблі: серед них ракетоносій
Російські окупанти станом на ранок вівторка, 17 жовтня, утримують на бойовому чергуванні у Чорному морі 4 кораблі: серед них один носій крилатих ракет типу "Калібр"
Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.
Загальний залп складає до чотирьох ракет.
Водночас в Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, ракетоносії відсутні. У Середземному морі чергують два російські кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп сягає до 8 ракет.
Фото: ВМС ЗСУ
Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити.
- 16 жовтня росіяни утримували на бойовому чергуванні у Чорному морі 5 кораблів. Серед них був один ракетоносій "калібрів".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.12
- EUR Купівля 39.49Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе