Росіяни утримують у Чорному морі 4 кораблі: серед них ракетоносій

Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.

Загальний залп складає до чотирьох ракет.

Водночас в Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, ракетоносії відсутні. У Середземному морі чергують два російські кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп сягає до 8 ракет.

Фото: ВМС ЗСУ

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити.