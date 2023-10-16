У Чорному морі чергують 5 ворожих кораблів, серед них ракетоносій
Станом на 16 жовтня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 5 російських кораблів, серед них один носій крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС.
Загальний залп складає до 4 ракет.
В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.
У Середземному морі чергують три російські кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп сягає до 8 ракет.
Фото: пресслужба ВМС
Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити. За його словами, це пов'язано з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води інших країн і прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.
- 15 жовтня у Чорному морі чергували 6 кораблів РФ, з них 1 ракетоносій.
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