У Чорному морі чергують 5 ворожих кораблів, серед них ракетоносій

Про це повідомила пресслужба ВМС.

Загальний залп складає до 4 ракет.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.

У Середземному морі чергують три російські кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп сягає до 8 ракет.

Фото: пресслужба ВМС

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити. За його словами, це пов'язано з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води інших країн і прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.