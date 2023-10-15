Ворог у Чорному морі тримає один ракетоносій

Про це інформують ВМС ЗСУ.

В акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні Росія тримає шість кораблів, серед яких є один носій крилатих ракет типу "Калібр". Кількість снарядів наразі невідома.

Одне вороже судно перебуває в Азовському морі. Три російські кораблі, в тому числі два, що мають "калібри" на борту, присутні в Середземному морі.

За добу, в інтересах ворога, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 37 суден, з них 3 рухалось з протоки Босфор та до Чорного моря - 23 кораблі, з них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться в заяві.