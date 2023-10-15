Ворог у Чорному морі тримає один ракетоносій
Станом на ранок 15 жовтня російські окупанти отримують у Чорному морі один свій ракетоносій
Про це інформують ВМС ЗСУ.
В акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні Росія тримає шість кораблів, серед яких є один носій крилатих ракет типу "Калібр". Кількість снарядів наразі невідома.
Одне вороже судно перебуває в Азовському морі. Три російські кораблі, в тому числі два, що мають "калібри" на борту, присутні в Середземному морі.
За добу, в інтересах ворога, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 37 суден, з них 3 рухалось з протоки Босфор та до Чорного моря - 23 кораблі, з них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться в заяві.
- Нагадаємо, 14 жовтня російські військові утримували у Чорному морі на бойовому чергуванні 7 кораблів. Серед них один ракетоносій "калібрів".
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