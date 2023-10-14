Росіяни вивели у Чорне море на бойове чергування 7 кораблів, серед них є ракетоносій

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

"Станом на 11:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", - йдеться у повідомленні.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а в Середземному – чотири. Однак серед них немає ракетоносіїв.