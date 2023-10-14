Росіяни вивели у Чорне море на бойове чергування 7 кораблів, серед них є ракетоносій
Станом на ранок 14 жовтня російські військові утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні 7 кораблів. Серед них один ракетоносій "калібрів"
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
"Станом на 11:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", - йдеться у повідомленні.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а в Середземному – чотири. Однак серед них немає ракетоносіїв.
- 13 жовтня росіяни вивели на бойове чергування в Чорному морі шість кораблів, два з яких були носіями крилатих ракет.
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