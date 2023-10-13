РФ вивела в Чорне море 6 кораблів, один із них – ракетоносій
13 жовтня росіяни вивели на бойове чергування в Чорному морі шість кораблів, два з яких є носіями крилатих ракет. Утім наразі їх не споряджено "калібрами"
Про це повідомила пресслужба ВМС.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а в Середземному – чотири. Однак серед них немає ракетоносіїв.
При цьому окупанти можуть за лічені години вивести ракетоносії в море й почати обстріл. Також РФ може спорядити ракетоносії й здійснити обстріл безпосередньо з пункту базування.
Фото: пресслужба ВМС
Крилату ракету "Калібр" уперше представили широкому загалу на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році. Розробкою зброї займалось конструкторське бюро "Новатор". Однак ракета не є новаторською, бо над нею почали працювати ще за часів СРСР. Фактично її скопіювали з американської крилатої ракети Tomahawk. Крилата ракета "Калібр" має швидкість руху 180 — 240 м/с, летить на малих висотах і фактично може лавірувати з урахуванням рельєфу місцевості. Дальність польоту по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2,5 тис. км.
- 11 жовтня в Чорному морі чергували три ворожі кораблі, два з яких були носіями "калібрів".
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