У Чорному морі перебувають 3 кораблі РФ, два з них ракетоносії
Станом на ранок 11 жовтня росіяни утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні 3 кораблі, серед них два ракетоносії
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
"Станом на 10:30 11.10.2023: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 3 ворожі кораблі, з яких 2 носії крилатих ракет "калібр", - йдеться у повідомленні.
Водночас в Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, а в Середземному морі 2 ворожих кораблі. Ракетоносії "калібрів" відсутні.
- Станом на ранок вівторка, 10 жовтня, росіяни вивели на бойове чергування у Чорне море два підводні ракетоносії із загальним залпом до 8 "калібрів".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.42 Купівля 37.42Продаж 38.12
- EUR Купівля 39.74Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе