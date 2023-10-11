У Чорному морі перебувають 3 кораблі РФ, два з них ракетоносії

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

"Станом на 10:30 11.10.2023: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 3 ворожі кораблі, з яких 2 носії крилатих ракет "калібр", - йдеться у повідомленні.

Водночас в Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, а в Середземному морі 2 ворожих кораблі. Ракетоносії "калібрів" відсутні.