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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ вивела в Чорне море 2 підводні ракетоносії із загальним залпом 8 "калібрів"

РФ вивела в Чорне море 2 підводні ракетоносії із загальним залпом 8 "калібрів"

10 жовтня, 2023 вiвторок
10:24
Війна з Росією Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ

Станом на ранок вівторка, 10 жовтня, росіяни вивели на бойове чергування у Чорне море два підводні ракетоносії із загальним залпом до 8 "калібрів"

Про це інформує пресслужба Сил оборони півдня. 

Вказано, що через сильний шторм росіяни завели своє корабельне угрупування у пункти базування.

"Але 2 ворожих підводних ракетоносії, спорядження яких до 8 ракет типу "Калібр" продовжують бойове чергування і тримають рівень ракетної загрози доволі високим", - йдеться у повідомленні. 

  • 9 жовтня РФ виводила у Чорне море один корабель-носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп сягав 4 ракет. 
Україна
Росія
російська армія
окупанти
ракетний удар
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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