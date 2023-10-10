РФ вивела в Чорне море 2 підводні ракетоносії із загальним залпом 8 "калібрів"

Про це інформує пресслужба Сил оборони півдня.

Вказано, що через сильний шторм росіяни завели своє корабельне угрупування у пункти базування.

"Але 2 ворожих підводних ракетоносії, спорядження яких до 8 ракет типу "Калібр" продовжують бойове чергування і тримають рівень ракетної загрози доволі високим", - йдеться у повідомленні.