РФ вивела в Чорне море 2 підводні ракетоносії із загальним залпом 8 "калібрів"
Станом на ранок вівторка, 10 жовтня, росіяни вивели на бойове чергування у Чорне море два підводні ракетоносії із загальним залпом до 8 "калібрів"
Про це інформує пресслужба Сил оборони півдня.
Вказано, що через сильний шторм росіяни завели своє корабельне угрупування у пункти базування.
"Але 2 ворожих підводних ракетоносії, спорядження яких до 8 ракет типу "Калібр" продовжують бойове чергування і тримають рівень ракетної загрози доволі високим", - йдеться у повідомленні.
- 9 жовтня РФ виводила у Чорне море один корабель-носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп сягав 4 ракет.
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