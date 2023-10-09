У Силах оборони розповіли, як шторм вплинув на кількість кораблів ворога в Чорному морі
Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу, зазначила, що через штормову активність у Чорному морі корабельне угруповання противника нараховує дві одиниці, серед яких є підводний човен-ракетоносій
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Дуже незвично спокійна ніч була для південного регіону, зокрема на найгарячішому напрямку - правобережжя Херсонщини. Порівняно було все ж таки тихіше, хоча обстріли не припинялися. Вночі не працювала авіація противника, що певною мірою пов'язано з погіршенням погодних умов у нашому регіоні. Зокрема і на морі ситуація суттєво змінюється", - зауважила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.
За її словами, море штормить, 4-5 балів, а для Чорного моря це потужний шторм.
"Корабельне угруповання ворога у Чорному морі зараз представлене двома одиницями, однією з них є підводний човен – ракетоносій, який споряджений чотирма ракетами типу "калібр". Штормова активність у Чорному морі змусила противника завести корабельне угруповання у пункт базування, в основному до берегів Краснодарського краю. Однак не потрібно розслаблятися, бо ворог може завдавати удари безпосередньо з бухти попри те, що це є порушенням норм безпеки", - пояснила Наталя Гуменюк.
Капітан 1-го рангу додала, що на бойовому чергуванні зараз ворожим кораблям непереливки й вони більше воліють перебувати у пунктах базування, бо штормова погода, як правило, не дає можливості здійснювати нормальну планову розмірену атаку. Пані Гуменюк, підкреслила, що потрібно бути пильними, бо на чергуванні перебуває підводний ракетоносій, який здатен завдавати удари й за такої погоди.
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