Російські окупанти вивели у Чорне море 4 кораблі, серед них є ракетоносій
Станом на ранок суботи, 7 жовтня, російські терористи утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні 4 кораблі. Серед них є носій крилатих ракет "калібр"
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
"Станом на 07:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "калібр", - йдеться у повідомленні.
Натомість в Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель, який несе крилаті ракети "калібр". Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 3 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "калібр".
- Станом на ранок п'ятниці, 6 жовтня, російська армія утримувала на бойовому чергуванні у Чорному морі 4 кораблі. Ракетоносії "калібрів" були відсутні.
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