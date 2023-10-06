Росіяни утримують у Чорному морі 4 кораблі, ракетоносіїв немає
Станом на ранок п'ятниці, 6 жовтня, російська армія вивела на бойове чергування у Чорне море 4 кораблі. Ракетоносії "калібрів" відсутні
Про це повідомляють ВМСУ.
"Станом на 07:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожі кораблі", - йдеться у повідомленні.
Натомість в Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель, який несе крилаті ракети "калібр". Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 3 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "калібр".
- 5 жовтня російські терористи вивели у Чорне море на бойове чергування 5 кораблів. Ракетоносії "калібрів" серед них не було.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.44 Купівля 37.44Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.73Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе