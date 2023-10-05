Росіяни вивели у Чорне море на бойове чергування 5 кораблів, ракетоносії відсутні

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

"Станом на 07:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів", - йдеться у повідомленні.

Натомість в Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель, який несе крилаті ракети "калібр". Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 3 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "калібр".