Росіяни вивели у Чорне море на бойове чергування 5 кораблів, ракетоносії відсутні
Станом на ранок 5 жовтня Російські терористи вивели у Чорне море на бойове чергування 5 кораблів. Ракетоносії "калібрів" відсутні
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
"Станом на 07:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів", - йдеться у повідомленні.
Натомість в Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель, який несе крилаті ракети "калібр". Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 3 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "калібр".
- Станом на ранок середи, 4 жовтня, в Азовському морі на бойовому чергуванні були розміщені два ворожі носії крилатих ракет "калібр".
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