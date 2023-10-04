Росіяни вивели в Азовське море ракетоносій з потенційним загальним залпом 8 "калібрів"

Про це пише ВМС ЗСУ.

Станом на 07:30 у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблі. Натомість ракетоносії "калібрів" відсутні.

Водночас в Азовському морі перебувають 2 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет. А в Середземному морі розташований 1 ворожий корабель.