Росіяни вивели в Азовське море ракетоносій з потенційним загальним залпом 8 "калібрів"
Станом на ранок середи, 4 жовтня, в Азовському морі на бойовому чергуванні розміщені два ворожі кораблі. Серед них один носій крилатих ракет "калібр"
Про це пише ВМС ЗСУ.
Станом на 07:30 у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблі. Натомість ракетоносії "калібрів" відсутні.
Водночас в Азовському морі перебувають 2 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет. А в Середземному морі розташований 1 ворожий корабель.
- Станом на 3 жовтня росіяни утримували два ракетоносії з 16 "калібрами" на бойовому чергуванні у Чорному морі.
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