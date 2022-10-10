Кораблі РФ перезарядилися й вийшли в Чорне море. Також готується зліт авіації в Астрахані, - Віталій Кім
За повідомленням голови Миколаївської ОДА, російські ракетні кораблі перезарядились "калібрами" і виходять у Чорне море
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
По інформації, оприлюдненій Кімом, можуть бути ще удари.
"Тому слідкуйте за сигналами повітряної тривоги, не нехтуйте своєю безпекою", - написав він. Віталій Кім також звернувся до всіх у Миколаївській області з проханням обмежити споживання електроенергії в години пік: 17:00–22:00.
"Потрібно допомогти іншим регіонам, бо це єдина система", - наголосив голова ОДА.
- У Києві та Київській області українців також просять максимально обмежити використання електроприладів та споживання електроенергії у період із 17:00 до 22:00 понеділка, 10 жовтня
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