Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

По інформації, оприлюдненій Кімом, можуть бути ще удари.

"Тому слідкуйте за сигналами повітряної тривоги, не нехтуйте своєю безпекою", - написав він. Віталій Кім також звернувся до всіх у Миколаївській області з проханням обмежити споживання електроенергії в години пік: 17:00–22:00.

"Потрібно допомогти іншим регіонам, бо це єдина система", - наголосив голова ОДА.

У Києві та Київській області українців також просять максимально обмежити використання електроприладів та споживання електроенергії у період із 17:00 до 22:00 понеділка, 10 жовтня

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb