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Головна Наука Коралові острови в Австралії під загрозою зникнення через глобальне потепління

Коралові острови в Австралії під загрозою зникнення через глобальне потепління

16 грудня, 2023 субота
13:24
Наука Коралові острови

Дослідження вчених із Сіднейського університету показало, що більше десятка коралових островів, які позначають морські кордони Австралії, знаходяться під загрозою зникнення

Про це повідомляє BBC.

Їхньому існуванню загрожують численні стреси, в тому числі підвищення рівня моря, а їх зникнення може мати наслідки для морських кордонів країни.

У дослідженні оцінювалися 56 островів на основі таких факторів, як їхня вразливість до спеки та затоплення.

У звіті визначено три острови на північно-західному шельфі Західної Австралії, які вважаються такими, що піддаються "дуже високому ризику" кліматичних загроз.

Ще одинадцять островів у Кораловому морі біля узбережжя Квінсленду були віднесені до групи високого ризику. Жоден з островів не мав нульового ризику.

Оцінка ризиків ґрунтувалася на поточних умовах, в яких перебувають острови, але у звіті йдеться про те, що загроза морської спеки та підняття рівня океану зростатиме через зміну клімату.

Дослідники зазначають, що ризик для островів має наслідки для громад, які живуть на них. Ризик їх зникнення також має геополітичні наслідки.

Острови "забезпечують велику кількість території, на яку Австралія має права - рибальство, транспорт, розвідка корисних копалин", - сказав доктор Томас Феллоуз з Університету Сіднея.

Доктор Феллоуз, який є співавтором дослідження, сказав, що управління прибережною зоною Австралії залежить від виживання коралових островів.

За його словами, вжиття заходів щодо скорочення використання викопного палива може допомогти уповільнити темпи руйнування островів.

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Світ
Австралія
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