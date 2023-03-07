Про це повідомив голова "Братства" Дмитро Корчинський.

Корчинський заявив, начебто "міністр культури Олександр Ткаченко вирішив, що наші загиблі бійці диверсійної групи Братства не гідні бути відспівані в Успенському соборі Лаври й скасував свій дозвіл".

Очільник "Братства" додав, що Православна церква України "одразу прийшла на допомогу й організувала відспівування у Михайлівському Золотоверхому соборі". Тож із загиблими у грудні членами "Братства" можна буде попрощатися 7 березня об 11:30.

Натомість у Міністерстві культури й інформаційної політики зазначили, що не надавали відмови щодо відспівування загиблих військових в Успенському соборі 7 березня.

"Інформація, що наразі шириться соціальними мережами, не відповідає дійсності. МКІП може погоджувати або не погоджувати служіння в храмі за зверненням релігійної громади. Станом на 23:50 6 березня до МКІП не було звернень від ПЦУ або будь-якої іншої релігійної громади. Відповідно до цього жодних відмов чи погоджень МКІП не надавало", – йдеться в заяві, опублікованій у телеграм-каналі міністерства.

Раніше Дмитро Корчинський писав, що похорон бійців диверсійної групи "Братства", які загинули в Різдвяну ніч на Брянщині, – Непийпива, Святоші, Тарасія та Аполлона – відбудеться 7 березня на Байковому цвинтарі.

Панахида мала відбутися об 11:00 в Успенському соборі Лаври, а прощання – на Майдані Незалежності о 13:00.