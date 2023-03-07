Корчинський заявив, що Мінкульт скасував дозвіл відспівати бійців "Братства" в Лаврі. У МКІП кажуть, що не отримували звернень
Загиблих у Брянській області учасників диверсійної групи "Братства" відспівають 7 березня в Михайлівському Золотоверхому соборі, а не в Успенському соборі Лаври, як планували раніше
Про це повідомив голова "Братства" Дмитро Корчинський.
Корчинський заявив, начебто "міністр культури Олександр Ткаченко вирішив, що наші загиблі бійці диверсійної групи Братства не гідні бути відспівані в Успенському соборі Лаври й скасував свій дозвіл".
Очільник "Братства" додав, що Православна церква України "одразу прийшла на допомогу й організувала відспівування у Михайлівському Золотоверхому соборі". Тож із загиблими у грудні членами "Братства" можна буде попрощатися 7 березня об 11:30.
Натомість у Міністерстві культури й інформаційної політики зазначили, що не надавали відмови щодо відспівування загиблих військових в Успенському соборі 7 березня.
"Інформація, що наразі шириться соціальними мережами, не відповідає дійсності. МКІП може погоджувати або не погоджувати служіння в храмі за зверненням релігійної громади. Станом на 23:50 6 березня до МКІП не було звернень від ПЦУ або будь-якої іншої релігійної громади. Відповідно до цього жодних відмов чи погоджень МКІП не надавало", – йдеться в заяві, опублікованій у телеграм-каналі міністерства.
Раніше Дмитро Корчинський писав, що похорон бійців диверсійної групи "Братства", які загинули в Різдвяну ніч на Брянщині, – Непийпива, Святоші, Тарасія та Аполлона – відбудеться 7 березня на Байковому цвинтарі.
Панахида мала відбутися об 11:00 в Успенському соборі Лаври, а прощання – на Майдані Незалежності о 13:00.
- Наприкінці грудня 2022 року повідомили про загибель у Брянській області РФ чотирьох українських воїнів із диверсійної групи "Братство": Максима Михайлова (Непийпиво), Юрія Горовця (Святоші), Тараса Карпюка (Тарасія) та Богдана Лягова (Аполлона).
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