Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Коригувальника ракетного удару РФ по кафе у Краматорську заарештували на 60 діб

Коригувальника ракетного удару РФ по кафе у Краматорську заарештували на 60 діб

30 червня, 2023 п'ятниця
20:20
Війна з Росією на фото: коригувальник ракетного удару РФ по кафе у Краматорську

У п'ятницю, 30 червня, агента РФ, який скоригував ракетний удар по кафе у центрі Краматорська, арештували на 2 місяці без альтернативи внесення застави

Про це інформує Донецька обласна прокуратура. 

Мешканцю Краматорська, який скоригував ракетний удар по кафе у центрі міста 27 червня, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів без альтернативи внесення застави. Йому загрожує 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Ракетний удар по Краматорську

Про обстріл Краматорська 27 червня першим в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Обстріл центру міста стався приблизно о 19:32, дані про постраждалих та руйнування уточнювались.

Також оперативно про це написав у телеграм керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що крім Краматорська, під обстріл потрапило село Біленьке.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що станом на 23:00 від влучання снаряда у заклад харчування загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали 42 людини, серед яких 8-місячне немовля.

Володимир Зеленський прокоментував обстріл Краматорська, заявивши, що кожен такий прояв терору знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів.

Станом на 28 червня зафіксовано 10 загиблих та 61 поранена людина, з них троє дітей. Також зазначається, що українська письменниця Вікторія Амеліна та троє громадян Колумбії – Серхіо Харамільйо, Ектор Абад Фасіолінс і Каталіна Гомес – отримали поранення внаслідок російського ракетного удару по Краматорську.

28 червня коригувальника ракетного удару затримали. Йому оголосили про підозру у державній зраді.

Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.

Краматорськ
Донеччина
державна зрада
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Читайте також:
29 червня, 2023 четвер
Окупанти збудували дамбу на околицях Токмака Запорізької області, - Bellingcat
HIMARS з ATACMS
29 червня, 2023 четвер
У США визначились з наданням Україні далекобійних ракет ATACMS: рішення за Байденом, - WSJ
Биньямин Нетаньяху
29 червня, 2023 четвер
Нетаньягу пояснив, чому не надасть Україні "Залізний купол" для захисту неба
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.75
    Купівля 36.75
    Продаж 37.47
  • EUR
    Купівля 40.31
    Продаж 41.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
30 червня
21:11
Таїсія Гайда
У лікарні в Польщі померла вінницька волонтерка Таїсія Гайда
21:10
Ексклюзив
ЗАЕС
"Ще жодного разу росіяни просто так нічого не заміновували": офіцер ЗСУ Лапін про високу загрозу підриву ЗАЕС
20:57
Мінцифри
Займатиметься телеком-сферою: уряд розширив повноваження Мінцифри
20:40
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:37
Модульні будинки
Wasatch Group долучиться до будівництва модульного житла на Київщині
20:24
острів Зміїний
"Це одна з найвагоміших наших перемог": Зеленський вшанував пам'ять загиблих на Зміїному бійців
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 492 дня війни: на Луганщині ЗСУ відбили атаку, що тривала 18 годин, а в окупованому Бердянську пролунало більше десятка вибухів
20:00
OPINION
Олександр Вільчинський
Не вимерли тоді, вистоїмо й тепер
19:58
окупанти в Криму
На Луганщині окупанти пограбували пологовий будинок і влаштували в ньому польовий шпиталь, - Генштаб
19:52
Україна - Євросоюз
Лідери ЄС підтримали ідею використання заморожених активів РФ на користь України, - Bloomberg
19:35
Костянтин Жеваго
Костянтин Жеваго: Після перемоги над Росією державні банки мають бути продані
19:35
Оновлено
В аеропорту Кишинева таджик застрелив двох людей: ЗМІ Молдови пишуть, що вбивця - вагнерівець
19:21
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Депортували 48 дітей-сиріт з Херсонщини: депутат Держдуми, окупаційний посадовець та лікарка отримали підозри
19:03
Ексклюзив
на фото: ЗСУ
В районі Антонівського мосту ведуться активні бойові дії, - ексзаступник мера Херсона Головня
18:36
Огляд
Індіана Джонс і реліквія долі
Як знаменитий Форд законкурував з каскадером Кодзі та третій сезон "Відьмака": що подивитися на вихідних
18:32
Костянтин Жеваго
Жеваго: українські чиновники радикально збільшили свій вплив та апетити, держава контролює банки, медіа, тисне на бізнес
18:06
OPINION
Ростислав Павленко
На порядку денному - усвідомлена єдність
18:04
ЗРК С-400 РФ
Білорусь поставила на бойове чергування дивізіон ЗРК С-400: "Гаюн" встановив його місцеперебування
17:55
Новини компаній
Внесок у перемогу: ЗСУ отримали вже 130 авто за сприяння Favbet Foundation
17:53
окупанти
СБУ ідентифікувала двох окупантів, які з танка обстрілювали житлові будинки на Харківщині
17:48
Сергій Наєв
"Збільшуємо оборонні спроможності": Наєв оцінив загрози для півночі України з боку РФ і Білорусі
17:43
Данія
Данія виділила €170 млн на військову допомогу Україні
17:41
лісові пожежі ліс пожежа
Окупанти повністю знищили рослинність на острові Джарилгач, - науковець
17:25
Марія Захарова
"Київ готується вчинити теракт": ЦПД розповів про новий наратив пропаганди, який озвучили у МЗС Росії
17:09
Ексклюзив
касетні боєприпаси
Касетні боєприпаси дуже швидко дадуть перевагу ЗСУ, - експерт Defense Express Рябих
17:06
комендантська година
На Кіровоградщині з 1 липня скоротять комендантську годину
16:59
Україна Японія
Японія надасть Україні $1,5 млрд. На що підуть кошти
16:55
Матеуш Моравецький
Польща заявила про готовність розмістити в себе ядерну зброю НАТО з огляду на загрози від РФ
16:43
газета
Виходила друком 320 років: найстарша щоденна газета Європи видала останній паперовий номер
16:42
Китай та росія
ЄС закликав Китай натиснути на Росію для виведення військ із України
16:36
Кремінь Тарас
Скорочення українського дубляжу є порушенням Конституції: Кремінь про законопроєкт щодо застосування англійської мови
16:31
Тайванці відправляють Україні 48 "швидких", пожежних машин і джипів
16:28
Олена Дума
Кабмін призначив Олену Думу головою АРМА
16:28
Наталія Гуменюк
Окупанти можуть незабаром здійснити черговий "жест доброї волі", – Гуменюк
16:14
Ворог ударив по школі на Донеччині: загинули вчителька та бухгалтерка, 6 співробітників поранено
16:09
OPINION
Мирослав Гай
Війна в довгу. Це марафон, а не спринт
16:03
Верховна Рада
Рада скасувала 2% єдиний податок для ФОП з 1 серпня
15:43
санкції проти рф
ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти Росії
15:40
Папа Римський Франциск
"Війні, здається, немає кінця": Папа Римський закликав до спільних "креативних зусиль" заради справедливого миру в Україні
15:38
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Де Шойгу і Суровікін? Хто прийде по голову Путіна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV