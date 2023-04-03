Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Коригувала вогонь по лікарнях та гуртожитках у Краматорську: СБУ затримала колаборантку

Коригувала вогонь по лікарнях та гуртожитках у Краматорську: СБУ затримала колаборантку

3 квітня, 2023 понедiлок
10:54
Кримінал

Служба безпеки України викрила поплічницю ворога, яка наводила ракети армії Росії на лікарні та гуртожитки у місті Краматорськ Донецької області

Про це інформує СБУ.

Жительку Краматорська дистанційно завербував співробітник ФСБ Росії у заборонених соцмережах "ВКонтакте" і "Одноклассники", де зловмисниця активно висловлювалась на підтримку ворога.

"За вказівкою агресора фігурантка намагалась виявити військові аеродроми ЗСУ і місця базування підрозділів Держприкордонслужби на території регіону. Крім того, вона обходила місто і позначала в електронних картах координати місцевих лікарень та гуртожитків", - пише пресслужба.

Отримані розвіддані рашисти використовували для ударів по українських об’єктах.

Зловмисницю затримали під час виконання завдання. У жінки вилучили телефон із доказами.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру. Суд обрав затриманій запобіжний захід – тримання під вартою.

  • Раніше Служба безпеки України викрила завербованого російськими спецслужбами диверсанта, який розвідував розташування складів із боєприпасами та баз військової техніки ЗСУ на Донбасі. 
Росія
СБУ
російська армія
Краматорськ
війна з Росією
Донеччина
окупанти
Читайте також:
Володимир Зеленський
2 квітня, 2023 неділя
Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого руху до перемоги, - Зеленський
2 квітня, 2023 неділя
Новинський перебрався до Швейцарії, де проводить службу в церкві РПЦ, - ЗМІ
Микола Княжицький
2 квітня, 2023 неділя
Викликають сумніви способи, у які Києво-Печерську лавру звільняють від УПЦ МП, - Княжицький
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 40.25
    Продаж 41.12
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
3 квітня
12:05
Бізнес, економіка під час війни
У Зеленського прогнозують, що економіка України вийде на довоєнний рівень за два роки після перемоги
12:01
Ганна Маляр
Маляр спростувала ворожий фейк про "темники" для українських ЗМІ щодо висвітлення ситуації в Бахмуті
12:01
OPINION
Василь Зима
До адептів офіційної "якбитології"
11:47
Колишній президент Косова Хашим Тачі
Звинувачений у воєнних злочинах експрезидент Косова Тачі заявив про невинуватість у суді в Гаазі
11:41
Оновлено
У Мелітополі вибухнуло авто колаборанта Зубарєва: відповідальність взяли партизани, пообіцявши дістати й інших зрадників
11:39
Ексклюзив
F-16
Навіть 20-30 літаків F-16 дали б нам повну перевагу у повітрі, - військовий аналітик Гетьман
11:31
Дональд Трамп
Трамп прилетить на суд до Нью-Йорка: поліція зводить барикади, очікуються протести
11:13
дощ
Переважно холодно та з опадами: Наталка Діденко розповіла про погоду в Україні на Вербний тиждень
11:02
Дмитро Кулеба
Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна – НАТО. Це перше зібрання на рівні голів МЗС за участі України з 2017 року
10:52
Нафта
Нафта дорожчає через скорочення видобутку ОПЕК+
10:43
МіГ-29
У Дуди заявили про прибуття до України кількох польських винищувачів МіГ-29
10:31
ЮНІСЕФ
ЮНІСЕФ доставив в Україну партію комбінованої вакцини проти кору, паротиту та краснухи
10:16
електроенергія
Через негоду знеструмлено частину Київської та Одеської областей
10:12
Генсек Ради Європи та віцеканцлер Німеччини прибули до України
10:05
Інфографіка
курс долара
Курс валют в Україні на 3 квітня: ціна долара, євро, злотого
10:01
OPINION
Євстратій Зоря
Побиття у Хмельницькому: народ не хоче слухати, що кажуть в УПЦ-МП
09:59
Михайло Федоров
"Це неможливо зробити": Федоров про інформацію щодо вручення повісток у месенджерах
09:58
російські військові окупанти
Міноборони Росії намагається відновити репутацію бригади, яка стала синонімом невдач в Україні, - британська розвідка
09:48
Ексклюзив
M142 HIMARS
Контрнаступ ЗСУ вже триває на окремих напрямках, - Згурець
09:36
Дуда і Зеленський
Зеленський відвідає Польщу 5 квітня
09:28
За добу ворог випустив 131 снаряд по Херсонській області: загинув мирний житель
09:17
Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині поранень зазнала жінка, пошкоджені об'єкти промисловості
09:06
НМТ
Вступ-2023: розпочалася реєстрація для участі у НМТ
08:58
На Житомирській трасі під Києвом зіткнулися автобус і дев'ять легковиків
На Житомирській трасі під Києвом зіткнулися автобус і дев'ять легковиків, є постраждалі
08:45
Загиблі діти
Кількість загиблих українських дітей унаслідок російської війни збільшилася до 467
08:42
Уламки ракети російської ППО у тимчасово окупованому Мелітополі прилетіли в будинок, є постраждалі, - мер
08:38
Авіаносці класу "Німіц"
США, Південна Корея та Японія проведуть протичовнові навчання
08:23
Костянтинівка, ракетний удар
За добу РФ убила шість жителів Костянтинівки, в області 15 поранених
08:07
Інфографіка
ЗСУ знищили втрати ворога
ЗСУ за добу ліквідували щонайменше 610 російських військових, 13 дронів і танк
08:01
OPINION
Петро Олещук
Антидемократичний пакт розвалила слабка Росія
07:57
На фото: лідер Scorpions Клаус Майне
Гурт Scorpions планує дати концерт у центрі Києва після війни
07:56
Оновлено
Вибухом в кафе у Петербурзі знищено російського воєнного пропагандиста Владлена Татарського
Вибух у кав'ярні Петербурга, де загинув російський воєнний пропагандист Татарський: кількість постраждалих зросла до 32
07:40
На чергуванні у Чорному морі перебувають 2 ракетоносії РФ, спостерігається активність кораблів у тимчасово окупованому Севастополі, - Гуменюк
07:27
Михайло Федоров
Федоров: Україна стане провідною державою у розвитку військових інновацій
07:13
Владлен Татарський
ISW сказав, як Кремль може використати вбивство "військкора" Татарського
06:51
ЗСУ
ЗСУ відбили понад 70 атак ворога, в епіцентрі бойових дій лишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка, - Генштаб
06:35
Торнадо у США
У США руйнівний торнадо забрав життя 32 людей
06:18
Пропагандистські плакати на окупованих територіях України
На окупованій Херсонщині колаборанти готуються до "виборів", - ОК "Південь"
05:57
Михайло Федоров
Аpple планують залучити до повоєнного перепису населення України
05:36
Китайська ракета-носій
Китайці вивели на орбіту супутник за допомогою нової ракети-носія
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV