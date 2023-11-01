Чи приносить користь вживання гарбузового насіння?

Гарбузове насіння давно вважається смачною та корисною закускою. Але, крім відмінного смаку, воно також має численні цінні властивості та дієтичну цінність. Ми розглянемо, які корисні та шкідливі властивості приховуються в гарбузовому насінні і чи варто їх все ж включати до свого раціону.

Користь осіннього суперфуда

Гарбузове насіння – це справжній скарб, який приховується в плоді. Воно не лише додає смаку сезонним стравам, а й має численні корисні властивості для організму, за які його і прозвали суперфудом. Тож чим корисне це насіння?

Містить багато мікроелементів, таких як магній, цинк, залізо, і фосфор. Також має у своєму складі значну кількість антиоксидантів, що допомагають захищати клітини від пошкоджень.

Є відмінним джерелом білка, що робить насіння важливим компонентом раціону для вегетаріанців та веганів. В 100 г гарбузового насіння приблизно 20 г білка, тобто може задовольнити на 40% його денну норму, - дані "USDA Food Data Central".

Вміст фітостеролів сприяє зниженню рівня "поганого" холестерину в крові.

Корисне для серця. Омега-3 жирні кислоти у складі насіння допомагає знижувати ризик серцевих захворювань. До того ж там міститься амінокислота триптофан, яка може сприяти покращенню настрою і полегшити боротьбу з безсонням.

Вміст клітковини у насіннях сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту і покращує травлення.

Впливає на зміцнення імунітету завдяки антиоксидантам і мінералам.

Ефірні олії, вітаміни А та Е, які виділяють з насіння, корисні для здоров'я шкіри, нігтів та волосся.

Зазначена користь гарбузового насіння свідчить про те, що воно може бути цінним додатковим джерелом корисних мікроелеменетів для вашого організму. Однак важливо споживати його в розумних кількостях, оскільки воно досить калорійне.

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Чи є протипоказання для вживання насіння з гарбуза?

Хоча гарбузове насіння вважається дуже корисним для організму, все ж існують певні протипоказання для вживання.

Алергічні реакції

Гарбузове насіння є алергеном, тому деякі люди можуть мати чутливість до цього продукту. Якщо ви спостерігаєте свербіж, почервоніння, набряки, висип, розлад шлунково-кишкового тракту або інші алергічні реакції після вживання гарбузового насіння, важливо припинити його вживання та звернутися до лікаря або алерголога. Однак алергія на гарбузове насіння вкрай рідкісна.

Проблеми з кишківником

Гарбузове насіння може призвести до надлишкового газоутворення та здуття. Причиною цього є високий вміст клітковини в насінинах – близько 3.3г на 100 г продукту. Зазвичай харчові волокна допомагають підтримувати нормальну роботу травлення, забезпечуючи правильну перистальтику кишківника.

Однак клітковина являє собою рослинні волокна, що переважно не перетравлюються шлунковими ферментами людини. Тому під час проходження через кишковий тракт ці волокна можуть "збирати" в собі гази, що в кінцевому підсумку призводить до надмірного газоутворення. Це може спричинити дискомфорт, здуття та діарею.

Висока калорійність

Гарбузове насіння має високу калорійність через вміст жирів. Хоча такі жири цілком безпечні, споживання їх у великих кількостях може сприяти збільшенню ваги.

До того ж воно містить значну кількість вуглеводів, головним чином простих, зокрема цукор та декстрин. Це може підвищити рівень глюкози в крові, тому важливо враховувати цей чинник при вживанні гарбузового насіння.

Загалом гарбузове насіння є частиною здорового харчування, але його слід споживати з обачливістю та в розумних кількостях, особливо якщо у вас є специфічні дієтичні потреби або алергії.

Фото: Freepik