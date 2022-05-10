Користувачі ПриватБанку перерахували з рахунків "Бонус+" 1 млрд грн на підтримку ЗСУ
Користувачі ПриватБанку перерахували бонусних коштів на суму 1 млрд грн на підтримку воїнів Збройних сил України
Про це повідомляє представництво компанії у твітері.
Як стало відомо, користувачі ПриватБанку перерахували зі своїх рахунків "Бонус+" 1 млрд грн на підтримку української армії.
З 1 травня програму "Бонус+" було закрито.
Бонусні кошти ПриватБанк передав на спецрахунок НБУ для потреб ЗС України.
Повідомляється, що близько 350 млн грн бонусів клієнти перевели самостійно. Ще 650 млн грн ПриватБанк списав з рахунків після завершення програми.
- Нагадаємо, що 5 квітня ПриватБанк оголосив про закриття програми "Бонус+"
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