Користувачі ПриватБанку перерахували з рахунків "Бонус+" 1 млрд грн на підтримку ЗСУ

Про це повідомляє представництво компанії у твітері.

Як стало відомо, користувачі ПриватБанку перерахували зі своїх рахунків "Бонус+" 1 млрд грн на підтримку української армії.

З 1 травня програму "Бонус+" було закрито.

Бонусні кошти ПриватБанк передав на спецрахунок НБУ для потреб ЗС України.

Повідомляється, що близько 350 млн грн бонусів клієнти перевели самостійно. Ще 650 млн грн ПриватБанк списав з рахунків після завершення програми.

Нагадаємо, що 5 квітня ПриватБанк оголосив про закриття програми "Бонус+"

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