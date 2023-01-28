Користувачі Twitter зможуть відновити заблоковані за порушення акаунти

Про це інформує Reuters.

У жовтні гендиректор Twitter Ілон Маск встановив нові критерії для облікових записів. Згідно з ними, акаунти можуть бути призупинені тільки у випадку серйозних порушень або продовжених та повторних порушень політики платформи.

Так заблокувати облікові записи тепер можуть, зокрема, за участь у незаконній діяльності чи публікацію незаконного контенту, підбурювання до насильства чи до заподіяння шкоди. Також призупинити акаунти можуть за цілеспрямоване переслідування інших користувачів.

У майбутньому компанія Twitter робитиме менш серйозні дії, порівняно з блокуванням облікових записів. Відтепер до твітів, що порушують політику соцмережі, будуть вводитися обмеження щодо охоплень. Також проситимуть видалити опублікований твіт, перш ніж продовжувати використовувати акаунт.

У грудні 2022 року Ілона Маска критикували за блокування облікових записів кількох журналістів, із якими виникла суперечка щодо публікації публічних даних про літак мільярдера. Згодом Маск відновив їхні акаунти.

25 січня рекламодавці у грудні 2022 року скоротили свої витрати на рекламу в Twitter на 71%.