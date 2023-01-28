Користувачі Twitter зможуть відновити заблоковані за порушення акаунти
Користувачі Twitter від 1 лютого 2023 року зможуть оскаржити призупинення своїх акаунтів і для відновлення отримати оцінку за новими критеріями соцмережі
Про це інформує Reuters.
У жовтні гендиректор Twitter Ілон Маск встановив нові критерії для облікових записів. Згідно з ними, акаунти можуть бути призупинені тільки у випадку серйозних порушень або продовжених та повторних порушень політики платформи.
Так заблокувати облікові записи тепер можуть, зокрема, за участь у незаконній діяльності чи публікацію незаконного контенту, підбурювання до насильства чи до заподіяння шкоди. Також призупинити акаунти можуть за цілеспрямоване переслідування інших користувачів.
У майбутньому компанія Twitter робитиме менш серйозні дії, порівняно з блокуванням облікових записів. Відтепер до твітів, що порушують політику соцмережі, будуть вводитися обмеження щодо охоплень. Також проситимуть видалити опублікований твіт, перш ніж продовжувати використовувати акаунт.
У грудні 2022 року Ілона Маска критикували за блокування облікових записів кількох журналістів, із якими виникла суперечка щодо публікації публічних даних про літак мільярдера. Згодом Маск відновив їхні акаунти.
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