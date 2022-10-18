Король Британії Чарльз III зустрівся з біженцями з України

Про це повідомляє bbc.

Чарльз III зустрівся з біженцями з України, Сирії та Афганістану під час візиту до міста Абердин, де мешкають близько 1 тис. українців. Предстваник короля у місцевій адміністрації Девід Кемерон, заявив, що Чарльз III вислухав розповіді біженців та розпитав їх про проблеми.

"Для нас велика честь поділитися з королем Чарльзом III тим, як ми як місто відреагували на руйнівні світові події. Для короля було особливо зворушливо почути з перших вуст тих, хто безпосередньо постраждав у результаті конфлікту по всьому світу, тих, хто втратив свої домівки тощо. Завдяки співчуттю та щедрості організацій і жителів Абердина ми змогли простягнути міцну та люблячу руку дружби, вітаючи їх у нашому місті", - сказав Кемерон.

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