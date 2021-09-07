"Король футболу" Пеле переніс операцію з видалення пухлини

Про це Пеле повідомив у facebook.

За його словами, минулої суботи він успішно переніс операцію з видалення пухлини.

"Друзі мої, дуже дякую за добрі повідомлення. Я дякую Богові за гарне самопочуття і за те, що він дозволив доктору Фабіо і доктору Мігелю подбати про моє здоров'я. Минулої суботи мені зробили операцію з видалення підозрілого утворення в товстій кишці. Пухлина була виявлена ​​під час тестів, про які я згадував минулого тижня. На щастя, я звик святкувати великі перемоги разом з вами. Я вийду на цей матч з посмішкою на обличчі, з великим оптимізмом і радістю життя завдяки любові моєї сім'ї та друзів", - написав 80-річний Пеле.

ФІФА визнала Пеле найкращим гравцем XX століття. З 1956 по 1974 рік він виступав за бразильський "Сантос", після чого провів два сезони в США, в клубі "Нью-Йорк Космос". У складі збірної Бразилії Пеле тричі став чемпіоном світу. За всю кар'єру Пеле забив 1289 голів у 1363 матчах.

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