Королева Данії Маргрете II провела останній публічний захід у статусі монарха

Про це пише Reuters.

83-річна королева Данії Маргрете II у четвер, 4 січня, востаннє проїхалася вулицями Копенгагена в позолоченій кареті як монарх перед тим, як передати трон своєму синові, кронпринцу Фредеріку за тиждень.

Фото: reuters

Маргрете II, яка була коронована в 1972 році, оголосила в прямому ефірі під час своєї традиційної новорічної промови, що має намір зректися престолу на користь 55-річного сина.

Королева виїхала зі свого дому в палаці Амалієнборг біля набережної до парламенту на традиційний новорічний прийом у кареті, побудованій для Крістіана VIII каретником Генрі Файфом у 1840 році та покритій 24-каратним сусальним золотом. Маргрете II протягом усього життя користувалася широкою підтримкою громадськості, яка описувала її як тактовну та водночас творчу особистість.

Фото: reuters

Королева часто створювала костюми та декорації для театральних вистав і балетів за казками відомого данського письменника Ганса Крістіана Андерсена.

Фото: reuters

Вона зречеться престолу 14 січня, і її спадкоємцем стане її старший син, який буде королем Фредеріком X.

