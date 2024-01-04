Королева Данії Маргрете II провела останній публічний захід у статусі монарха
Маргрете ІІ востаннє проїхала Копенгагеном у позолоченій кареті як королева Данії перед тим, як передати трон своєму синові, кронпринцу Фредеріку наступного тижня
Про це пише Reuters.
83-річна королева Данії Маргрете II у четвер, 4 січня, востаннє проїхалася вулицями Копенгагена в позолоченій кареті як монарх перед тим, як передати трон своєму синові, кронпринцу Фредеріку за тиждень.
Фото: reuters
Маргрете II, яка була коронована в 1972 році, оголосила в прямому ефірі під час своєї традиційної новорічної промови, що має намір зректися престолу на користь 55-річного сина.
Королева виїхала зі свого дому в палаці Амалієнборг біля набережної до парламенту на традиційний новорічний прийом у кареті, побудованій для Крістіана VIII каретником Генрі Файфом у 1840 році та покритій 24-каратним сусальним золотом. Маргрете II протягом усього життя користувалася широкою підтримкою громадськості, яка описувала її як тактовну та водночас творчу особистість.
Фото: reuters
Королева часто створювала костюми та декорації для театральних вистав і балетів за казками відомого данського письменника Ганса Крістіана Андерсена.
Фото: reuters
Вона зречеться престолу 14 січня, і її спадкоємцем стане її старший син, який буде королем Фредеріком X.
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