Королева Данії Маргрете захворіла на коронавірус

Про це йдеться у повідомленні королівського двору Данії.



Згідно з документом, у 81-річної королеви спостерігаються легкі симптоми захворювання, але їй довелося скасувати заплановані вихідні, які мали розпочатися в середу.



Королева пішла в ізоляцію і перебуває у палаці Амалієнборг у центрі Копенгагену.



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