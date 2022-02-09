Королева Данії Маргрете захворіла на коронавірус
Данська королева Маргрете II заразилася COVID-19
Про це йдеться у повідомленні королівського двору Данії.
Згідно з документом, у 81-річної королеви спостерігаються легкі симптоми захворювання, але їй довелося скасувати заплановані вихідні, які мали розпочатися в середу.
Королева пішла в ізоляцію і перебуває у палаці Амалієнборг у центрі Копенгагену.
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