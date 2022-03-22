Королівська родина Нідерландів прийме сім'ї українських біженців в одному зі своїх палаців
Король Нідерландів Віллем-Александр запропонував розмістити в замку 15-го століття від 20 до 30 українських біженців
Про це з посиланням на королівський дім Нідерландів пише "Європейська правда".
Король Нідерландів Віллем-Александр запропонував розташувати 6-8 родин біженців з України в замку 15-го століття. Він розташований в палацовому комплексі Хет-Лоо на околиці міста Апелдорн. Замок збудований як мисливський будинок.
Згідно з повідомленням королівського дому, поселитися там зможуть 20-30 осіб із середини квітня.
Палацовий комплекс Хет Лоо має статус національного музею та перебуває на реконструкції. Його відкриття після оновлення заплановане на середину травня.
Замок, в якому запропонували прихисток для біженців, закритий для публіки. Королівська родина використовує його як приватну резиденцію, винаймаючи це майно у держави.
Нагадаємо, за підрахунками ООН, внаслідок військових дій Росії в Україні 10 млн людей покинули свої домівки і були вимушені шукати більш безпечного притулку в рідній країні чи закордоном.
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