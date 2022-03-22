Королівська родина Нідерландів прийме сім'ї українських біженців в одному зі своїх палаців

Про це з посиланням на королівський дім Нідерландів пише "Європейська правда".



Король Нідерландів Віллем-Александр запропонував розташувати 6-8 родин біженців з України в замку 15-го століття. Він розташований в палацовому комплексі Хет-Лоо на околиці міста Апелдорн. Замок збудований як мисливський будинок.



Згідно з повідомленням королівського дому, поселитися там зможуть 20-30 осіб із середини квітня.



Палацовий комплекс Хет Лоо має статус національного музею та перебуває на реконструкції. Його відкриття після оновлення заплановане на середину травня.



Замок, в якому запропонували прихисток для біженців, закритий для публіки. Королівська родина використовує його як приватну резиденцію, винаймаючи це майно у держави.



Нагадаємо, за підрахунками ООН, внаслідок військових дій Росії в Україні 10 млн людей покинули свої домівки і були вимушені шукати більш безпечного притулку в рідній країні чи закордоном.