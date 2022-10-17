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Коронація диктатора Сі

Агія Загребельська
17 жовтня, 2022 понедiлок
14:23
Погляд Агія Загребельська

Цей день не мав настати, бо в 1976 році китайці сказали: "Ні культу особистості!", а в 1982 обмежили строк "лідерства" двома термінами

Через кожні три метри в Пекіні стояли "дружинники" з червоними пов’язочками на рукавах в той момент, коли Сі Цзіньпінь представляв Китай, як "новий вибір" для людства в залі з 2 296 делегатами, які мали паперову версію промови Сі й уважно водили по ній ручкою та робили помітки.

Цей день не мав настати, бо в 1976 році китайці сказали: "Ні культу особистості!", а в 1982 обмежили строк "лідерства" двома термінами.

Бо попередник Сі Ден Сяопін говорив, що до марксизму-ленінізму слід відноситися більш формально.

Бо Китай швидко розвивався економічно, користуючись, перш за все, своєю інтеграцією зі світом.

Але сьогодні, коли Сі стане правителем Китаю втретє, розраховуючи, мабуть, на довічно, економіка вперше за 35 років не є в центрі уваги промови, яка відбиває політику Китаю на майбутні п’ять років та покликана бути інструкцією для державного апарату.

На першому місці: безпека.

Мао обіцяв зробити людей революціонерами, Сяопін – багатими. А Сі обіцяє їм безпеку.

"Будьте готові протистояти сильним вітрам, хвилюванню води та навіть небезпечним штормам", - каже їм Сі, обіцяючи перетворити Китай на "велику сучасну соціалістичну країну".

Заклик до зростання військової сили. Акцент, що політика нульового ковіду продовжиться, а Китай має ставати самодостатнім.

Жодної згадки про права та свободи людини. Слова, потрапляння яких в проєкт резолюції ООН гарантує, що Китай буде її блокувати.

Сі, який підкорив Тибет, Гонконг та Сіньцзян за допомогою геноциду, примусової праці, таборів перевиховання, репресій, кривавих розгонів демонстрацій, заявляє, що за відсутності вибору Китай приєднає Тайвань силою.

Сі говорить про збільшення ролі держави в інноваціях та технологіях, і обіцяє захищати китайців закордоном.

Про виключно китайську релігію. Посилення контролю в Інтернеті. І вперше за два десятиріччя в промові не згадується про відсутність перспектив великого конфлікту.

Глобальна стратегічна ініціатива та Глобальна ініціатива розвитку – те, що Китай буде просувати в ООН як частину нового світового порядку.

Партійний чиновник, якого звинувачували в сексуальних домаганнях до найвідомішої китайської тенісистки, вперше з’явився на публіці та сидів в першому ряду.

Сі згадав про підтримку народжуваності, про унікальний китайський стиль. Про те, що нацбезпека – це основа, а політична безпека – основа національної.

Одержимість безпекою – писала західна преса про його промову.

Адвокати з прав людини чекали, коли закінчиться нарешті цей з’їзд, щоб у них з-під будинків зникли наглядачі, які чергують вже тиждень.

Що думали в цей час китайці, на жаль, ми не знаємо. Бо їм заборонили спілкуватися з іноземцями, а життя в Китаї таке, що навіть таксист не говорить про політику.

Лідер, з яким Сі зустрічався найбільше разів – Путін. Сі назвав Путіна своїм "найкращим другом і колегою", з яким вони "схожі за характером".

Думка Сі Цзіньпіна – головний "закон" Китайської Народної Республіки.

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015 - 2019).

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Китай
Сі Цзиньпін
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