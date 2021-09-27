Коронавірус: Байден отримав третю дозу вакцини

Про це повідомили у прес-службі Білого дому.

Третє щеплення препарату Pfizer/BioNTech йому зробили 27 вересня.

"Бустерне щеплення важливе, але найважливіше, що нам потрібно зробити, - це зробити щеплення якомога більшій кількості людей", - заявив Байден.

Він нагадав, що хоча б одну дозу вакцини отримали вже понад 77% дорослого населення США.

"Близько 23% не робили щеплень. І ця абсолютна меншість завдає величезної шкоди решті частини країни. Це пандемія нещеплених", - додав Байден.