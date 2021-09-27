Коронавірус: Байден отримав третю дозу вакцини
Президенту США Джо Байдену ввели третю дозу вакцини від коронавірусу
Про це повідомили у прес-службі Білого дому.
Третє щеплення препарату Pfizer/BioNTech йому зробили 27 вересня.
"Бустерне щеплення важливе, але найважливіше, що нам потрібно зробити, - це зробити щеплення якомога більшій кількості людей", - заявив Байден.
Він нагадав, що хоча б одну дозу вакцини отримали вже понад 77% дорослого населення США.
"Близько 23% не робили щеплень. І ця абсолютна меншість завдає величезної шкоди решті частини країни. Це пандемія нещеплених", - додав Байден.
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