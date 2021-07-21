Коронавірус: Франція вводить перепустки для входу в кінотеатри
У Франції з 21 липня вступає в силу система санітарних перепусток
Про це повідомляє BBC News.
З такими пропусками можна буде відвідати більшість музеїв і кінотеатрів. Пізніше буде вирішено чи будуть використовувати ці перепустки для входу в кафе, ресторани і торгові центри.
На думку міністра охорони здоров'я Олів'є Верана варіант "Дельта" привів до набагато більшого зростання випадків захворювання на коронавірус.
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани ввести перепустки на початку липня. У відповідь на це пройшли страйки.
- Представник французького уряду Габріель Атталь 19 липня заявив, що Франція вступила в четверту хвилю пандемії коронавірусу.
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