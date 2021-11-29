Коронавірус: штам Омікрон виявили у Канаді
У канадській провінції Онтаріо виявили перші випадки захворювання на штам Омікрон коронавіруса COVID-19
Про це повіомило міністерства охорони здоров'я Онтаріо, передає Canada News.
"Сьогодні провінція Онтаріо підтвердила два випадки захворювання на COVID-19 Omicron в Оттаві, обидва з яких були зареєстровані в осіб, які нещодавно прибули з Нігерії", - йдеться у повідомленні відомства.
Оттавські фахівці з охорони здоров'я наразі фіксують контакти захворілих, а пацієнти перебувають в ізоляції.
"На додаток до нещодавно оголошених заходів, ми і надалі закликаємо федеральний уряд вжити необхідних заходів для обов'язкового тестування у місці прибуття всіх мандрівників, незалежно від того, звідки вони прибувають, щоб додатково захиститися від поширення цього нового штаму", - наголошує відомство.
Федеральний міністр охорони здоров'я Жан-Ів Дюкло підтвердив перші два випадки Омікрону в Канаді і додав, що він працює з чиновниками системи охорони здоров'я провінції для відстеження випадків. Він припустив, що у країні виявлять інші випадки зараженням цим штамом.
"Я знаю, що цей новий варіант може занепокоювати, але хочу нагадати канадцям, що вакцинація в поєднанні з охороною здоров'я та заходами індивідуального захисту допомагає зменшити поширення COVID-19 та його варіантів у наших громадах", - наголосив Дюкло.
Видання зазначає, що рівень вакцинації у Канаді наразі є одним із найвищих у світі: майже 80% населення країни, яке має право на щеплення, вже вакциновано проти COVID-19.
- Нагадаємо, раніше у Британії виявили перші випадки зараження штамом Омікрон.
- Через поширення Омікрону Ізраїль закрив кордон для іноземців, ізраїльська спецслужба ШАБАК відстежує кожне підозріле зараження коронавірусом.
- Новий штам також виявили у Бельгії, Ботсвані, Гонконгу, Німеччині, Італії, Нідерландах, Данії та Австралії.
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