Коронавірус в Україні: впродовж доби - 417 нових заражень, 14 людей померли

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 15 серпня було зареєстровано ​417 нових випадків COVID-19 (в тому числі 31 дитина та 10 медпрацівників), 14 людей померли, 248 пацієнтів одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 59 випадків;

Вінницька область - 35 випадків;

Волинська область - 6 випадків;

Дніпропетровська область - 19 випадків;

Донецька область - 8 випадків;

Житомирська область - 17 випадків;

Закарпатська область - 1 випадок;

Івано-Франківська область - 25 випадків;

Київська область - 17 випадків;

Кіровоградська область - 1 випадок;

Луганська область - 7 випадків;

Львівська область - 14 випадків;

Миколаївська область - 12 випадків;

Одеська область - 47 випадків;

Полтавська область - 7 випадків;

Рівненська область - 5 випадків;

Сумська область - 32 випадки;

Тернопільська область - 25 випадків;

Харківська область - 13 випадків;

Херсонська область - 30 випадків;

Черкаська область - 6 випадків;

Чернівецька область - 28 випадків;

Чернігівська область - 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.