Коронавірус в Україні: впродовж доби - 417 нових заражень, 14 людей померли
Станом на ранок 16 серпня в Україні зафіксовано 2 266 329 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 269 - летальні, 2 197 075 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 15 серпня було зареєстровано 417 нових випадків COVID-19 (в тому числі 31 дитина та 10 медпрацівників), 14 людей померли, 248 пацієнтів одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 59 випадків;
- Вінницька область - 35 випадків;
- Волинська область - 6 випадків;
- Дніпропетровська область - 19 випадків;
- Донецька область - 8 випадків;
- Житомирська область - 17 випадків;
- Закарпатська область - 1 випадок;
- Івано-Франківська область - 25 випадків;
- Київська область - 17 випадків;
- Кіровоградська область - 1 випадок;
- Луганська область - 7 випадків;
- Львівська область - 14 випадків;
- Миколаївська область - 12 випадків;
- Одеська область - 47 випадків;
- Полтавська область - 7 випадків;
- Рівненська область - 5 випадків;
- Сумська область - 32 випадки;
- Тернопільська область - 25 випадків;
- Харківська область - 13 випадків;
- Херсонська область - 30 випадків;
- Черкаська область - 6 випадків;
- Чернівецька область - 28 випадків;
- Чернігівська область - 3 випадки.
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