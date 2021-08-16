Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Коронавірус в Україні: впродовж доби - 417 нових заражень, 14 людей померли

Коронавірус в Україні: впродовж доби - 417 нових заражень, 14 людей померли

16 серпня, 2021 понедiлок
08:49
Суспільство

Станом на ранок 16 серпня в Україні зафіксовано 2 266 329 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 269 - летальні, 2 197 075 осіб одужали

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Упродовж доби 15 серпня було зареєстровано ​417 нових випадків COVID-19 (в тому числі 31 дитина та 10 медпрацівників), 14 людей померли, 248 пацієнтів одужали.

У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

  • м. Київ - 59 випадків;
  • Вінницька область - 35 випадків;
  • Волинська область - 6 випадків;
  • Дніпропетровська область - 19 випадків;
  • Донецька область - 8 випадків;
  • Житомирська область - 17 випадків;
  • Закарпатська область - 1 випадок;
  • Івано-Франківська область - 25 випадків;
  • Київська область - 17 випадків;
  • Кіровоградська область - 1 випадок;
  • Луганська область - 7 випадків;
  • Львівська область - 14 випадків;
  • Миколаївська область - 12 випадків;
  • Одеська область - 47 випадків;
  • Полтавська область - 7 випадків;
  • Рівненська область - 5 випадків;
  • Сумська область - 32 випадки;
  • Тернопільська область - 25 випадків;
  • Харківська область - 13 випадків;
  • Херсонська область - 30 випадків;
  • Черкаська область - 6 випадків;
  • Чернівецька область - 28 випадків;
  • Чернігівська область - 3 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
епідемія
захворювання
пандемія
Коронавірус
COVID-19
Читайте також:
14 серпня, 2021 субота
Вояки Лукашенко женуть біженців у Латвію під дулами автоматів. Відеофакт
14 серпня, 2021 субота
"Сьогодні - нас, завтра - всю країну!" Колона "Нацкорпусу" йде з Майдану на Банкову. Наживо
Роман Яремчук
14 серпня, 2021 субота
Українець Яремчук провів феноменальний дебютний матч у чемпіонаті Португалії
Київ
+19
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.59
    Купівля 26.59
    Продаж 26.83
  • EUR
    Купівля 31.23
    Продаж 31.62
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
16 серпня
10:40
Смерть мера Кривого Рогу: поліція не виключила версію про доведення до самогубства
10:27
Загибель мера Кривого Рогу: з'явилося відео останніх хвилин життя
10:14
Інфографіка
Львів- Олександрія
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру чемпіонату України з футболу
10:10
Прем'єр Британії Джонсон закликав світову спільноту не визнавати владу "Талібану" в Афганістані
09:51
Вартість monobank перевищила $1 млрд, - співзасновник
09:50
Джастін Трюдо
У Канаді призначили дострокові парламентські вибори
09:21
Ефективної державної програми розвитку як масового спорту, так і спорту великих досягнень поки немає, - Княжицький
09:17
Україна вивезла з Афганістану громадян шести країн, - Кулеба
09:15
курс долара
Курс валют: гривня почала тиждень зі зміцнення
09:10
україна любов
Ювенільна державність: педагогічні роздуми
09:00
За добу понад 50 тис. українців прищепились від коронавірусу
08:47
Землетрус на Гаїті: кількість жертв зросла до майже 1,3 тис. людей
08:35
Гані
"Таліби дали зрозуміти, що готові здійснити кривавий напад": президент Афганістану пояснив передачу влади наміром запобігти кровопролиттю
08:20
Посол Шевченко назвав представника Канади на саміті "Кримської платформи"
07:56
Операція об'єднаних сил
Великокаліберні кулемети і протитанкова зброя: минулої доби окупанти тричі порушили режим "тиші", бійці ООС відповіли
07:30
Зеленський
Україна евакуювала з Афганістану майже 80 людей, - Зеленський
07:00
Запоріжсталь
Як змінювалося управління державними підприємствами в Україні
2021, неділя
15 серпня
22:56
Байден передав до в'язниці у Білорусі привіт Сергію Тихановському
22:36
Франція оголосила евакуацію своїх громадян з Афганістану. Посольство переносять до аеропорту
22:11
В окупованому Донецьку самоскид провалився у діру в асфальті
21:47
Слідчі розглядають три версії загибелі мера Павлова
21:27
Інфографіка
"Львів" - "Олександрія"
"Львів" та "Олександрія" через нереалізований пенальті зіграли внічию в УПЛ
21:25
Ортодокси з Ізраїлю сподіваються перечекати новий карантин в Умані, - ЗМІ
21:00
Бойко, Хорошковський, Цушко, Калєтнік, брати Литвини, Лавринович. Посадовці часів Януковича мають з'явитися завтра на допит до СБУ
20:41
Кива зробив заяву на випадок, якщо його "знайдуть мертвим"
20:15
Рятувальники відшукали 6-річного Олексійка, який загубився біля Говерли
20:12
"Шматки величезні!" В Одесі обвалився фрагмент карнизу зі старовинного Головпоштамту
19:55
Радник мера Кривого Рогу Павлова не вірить у самогубство шефа
19:31
Аеропорт Кабулу обстрілюють
19:11
Завтра силовики звітуватимуть Зеленському щодо розслідування загибелі мера Кривого Рогу Павлова
19:03
Українські літаки повернулися з гасіння пожеж у Туреччині
18:48
У Росії четвертий день поспіль кажуть про понад 800 померлих від COVID-19. Недержавна оцінка множить цю цифру на 3,5
18:35
Вакцинуватися чи ні. Встановлено, що впливає на вибір людини
18:16
Нацполіція підтвердила смерть криворізького мера Павлова. Розпочато слідство
18:04
"Вогнепальне поранення в область грудей", - ОПЗЖ про смерть мера Кривого Рогу
17:42
Оприлюднено фото з будинку загиблого мера Кривого Рогу
17:23
Знайдено мертвим мера Кривого Рогу
17:03
Афганський президент Гані віддав владу талібам і вилетів до Таджикістану, - Al Jazeera
16:51
На київському Берковці та Інтернаціональній площі з'являться дворівневі розв'язки
16:46
Анонс
30 років Незалежності
Українські зірки встановлять рекорд на Луганщині
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV