Коронавірус в Україні: впродовж доби - 5454 нових зараження, 307 людей померли
Станом на ранок 29 грудня в Україні зафіксовано 3 654 690 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 95 412 - летальні, 3 449 880 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 28 грудня було зареєстровано 5454 нових випадки COVID-19 (у тому числі 353 дитини та 98 медпрацівників), 12 352 пацієнти одужали, 307 людей померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
м. Київ - 1113;
Вінницька область - 161;
Волинська область - 144;
Дніпропетровська область - 184;
Донецька область - 443;
Житомирська область - 64;
Закарпатська область - 206;
Запорізька область - 215;
Івано-Франківська область - 68;
Київська область - 275;
Кіровоградська область - 40;
Луганська область - 107;
Львівська область - 160;
Миколаївська область - 80;
Одеська область - 642;
Полтавська область - 358;
Рівненська область - 125;
Сумська область - 112;
Тернопільська область - 60;
Харківська область - 173;
Херсонська область - 18;
Хмельницька область - 181;
Черкаська область - 387;
Чернівецька область - 63;
Чернігівська область - 75.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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