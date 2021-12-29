Коронавірус в Україні: впродовж доби - ​​​​​​5454 нових зараження, 307 людей померли

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 28 грудня було зареєстровано ​​​​​​5454 нових випадки COVID-19 (у тому числі 353 дитини та 98 медпрацівників), 12 352 пацієнти одужали, 307 людей померли.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:



м. Київ - 1113;

Вінницька область - 161;

Волинська область - 144;

Дніпропетровська область - 184;

Донецька область - 443;

Житомирська область - 64;

Закарпатська область - 206;

Запорізька область - 215;

Івано-Франківська область - 68;

Київська область - 275;

Кіровоградська область - 40;

Луганська область - 107;

Львівська область - 160;

Миколаївська область - 80;

Одеська область - 642;

Полтавська область - 358;

Рівненська область - 125;

Сумська область - 112;

Тернопільська область - 60;

Харківська область - 173;

Херсонська область - 18;

Хмельницька область - 181;

Черкаська область - 387;

Чернівецька область - 63;

Чернігівська область - 75.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



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