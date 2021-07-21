Коронавірус: за добу померли 13 українців

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 508 осіб;

летальних випадків – 13;

одужало – 577 осіб;



За добу протестовано:

методом ПЛР – 18 151 особу,

методом ІФА – 9 082 осіб,

експрес-тестами – 16 270 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 245 930 осіб;

одужало – 2 182 502 особи;

летальних випадків – 52 769;

проведено ПЛР-тестувань – 11 200 678.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.



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