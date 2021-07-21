Коронавірус: за добу померли 13 українців
20 липня в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 18)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 508 осіб;
- летальних випадків – 13;
- одужало – 577 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 18 151 особу,
- методом ІФА – 9 082 осіб,
- експрес-тестами – 16 270 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 245 930 осіб;
- одужало – 2 182 502 особи;
- летальних випадків – 52 769;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 200 678.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.29
-
EUR
Купівля 31.81Продаж 32.18
- Актуальне
- Важливе