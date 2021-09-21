Коронавірус: за добу померли 137 українців

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 086 осіб;

летальних випадків – 137;

одужало – 2 156 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 30 563 особи,

методом ІФА – 7 718 осіб,

експрес-тестами – 25 692 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 355 805 осіб;

одужало – 2 233 573 осіб;

летальних випадків – 55 056;

проведено ПЛР-тестувань – 12 515 008.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399).

