Коронавірус: за добу померли 137 українців
20 вересня в Україні зафіксовано 5 159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 463, медпрацівників – 129)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 086 осіб;
- летальних випадків – 137;
- одужало – 2 156 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 30 563 особи,
- методом ІФА – 7 718 осіб,
- експрес-тестами – 25 692 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 355 805 осіб;
- одужало – 2 233 573 осіб;
- летальних випадків – 55 056;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 515 008.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399).
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