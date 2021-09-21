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Коронавірус: за добу померли 137 українців

21 вересня, 2021 вiвторок
08:14
Коронавірус коронавірус

20 вересня в Україні зафіксовано 5 159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 463, медпрацівників – 129)

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу: 

  • госпіталізовано – 1 086 осіб;
  • летальних випадків – 137;
  • одужало – 2 156 осіб.

За добу протестовано: 

  • методом ПЛР – 30 563 особи,
  • методом ІФА – 7 718 осіб,
  • експрес-тестами – 25 692 особи.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 2 355 805 осіб;
  • одужало – 2 233 573 осіб;
  • летальних випадків – 55 056;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 515 008.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399). 
 

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Ляшко
МОЗ
вакцина
тестування
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