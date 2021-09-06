Коронавірус: за добу померли 18 українців
За добу 5 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 773 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 62)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 635 осіб;
- летальних випадків – 18;
- одужало – 457 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 11 283 особи,
- методом ІФА – 1 879 осіб,
- експрес-тестами – 9853 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 298 307 осіб;
- одужало – 2 213 177 осіб;
- летальних випадків – 54 001;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 108 589.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56), областях.
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