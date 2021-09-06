Коронавірус: за добу померли 18 українців

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 635 осіб;

летальних випадків – 18;

одужало – 457 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 11 283 особи,

методом ІФА – 1 879 осіб,

експрес-тестами – 9853 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 298 307 осіб;

одужало – 2 213 177 осіб;

летальних випадків – 54 001;

проведено ПЛР-тестувань – 12 108 589.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61), та Львівській (56), областях.

