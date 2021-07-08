Коронавірус: за добу померли 23 українця
7 липня в Україні зафіксовано 617 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 18)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 404 особи;
- летальних випадків – 23;
- одужало – 872 особи;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 17 945 осіб,
- методом ІФА – 9 129 осіб,
- експрес-тестами – 13 819 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 239 591 особа;
- одужало – 2 175 225 осіб;
- летальних випадків – 52 560;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 983 401.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.
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