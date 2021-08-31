Коронавірус: за понеділок зафіксували на понад 500 випадків більше, ніж у неділю

Про це повідомляє МОЗ.

За добу 30 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 75, медпрацівників – 31)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулої доби госпіталізували 470 осіб, стався 51 летальний випадок, одужало 1 257 осіб.

За добу методом ПЛР протестовано 21 236 осіб, методом ІФА – 7 031, експрес-тестами – 17 747.



За минулу добу, 30 серпня, вакцинували від коронавірусу 150 482 людини. Першу дозу отримали 50 690 осіб, а другу - 99 792.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 286 296 осіб, одужали 2 207 940, зафіксовано 53 789 летальних випадків, проведено 11 980 323 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.

29 серпня в Україні зафіксовано 749 нових випадків коронавірусу