"Коротеньке, але яскраве й оптимістичне відео": холодноярці показали, як знищили ворожу бойову машину на Харківщині

Відповідне відео розміщено на facebook-сторінці бригади.

"Коротеньке, але яскраве і оптимістичне відео роботи холодноярців - знищили ворожу БМП-3 на півдні Харківщини. Доброго ранку, Україно! Продовжуємо захищати тебе від окупації", – зазначено в дописі.

На восьмисекундному відео від "холодноярців" видно момент влучання в бойову машину піхоти окупантів. У коментарях до відео користувачі соцмережі дякують українським захисникам "за очищення від різної наволочі" та за захист України.

Напередодні артилеристи-десантники з Січеславської бригади оприлюднили відео знищення російських танків.

А раніше миколаївські десантники також показали, як знищують окупантів разом із бронетехнікою

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