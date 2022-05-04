"Коротеньке, але яскраве й оптимістичне відео": холодноярці показали, як знищили ворожу бойову машину на Харківщині
Військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" продемонстрували свою роботу
Відповідне відео розміщено на facebook-сторінці бригади.
"Коротеньке, але яскраве і оптимістичне відео роботи холодноярців - знищили ворожу БМП-3 на півдні Харківщини. Доброго ранку, Україно! Продовжуємо захищати тебе від окупації", – зазначено в дописі.
На восьмисекундному відео від "холодноярців" видно момент влучання в бойову машину піхоти окупантів. У коментарях до відео користувачі соцмережі дякують українським захисникам "за очищення від різної наволочі" та за захист України.
- Напередодні артилеристи-десантники з Січеславської бригади оприлюднили відео знищення російських танків.
- А раніше миколаївські десантники також показали, як знищують окупантів разом із бронетехнікою
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.16
Купівля 31.16Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.74Продаж 33.72
- Актуальне
- Важливе