Чисельна перевага не стала вирішальною для Росії у війні в Україні, – британська розвідка
"З філігранною точністю": артилеристи-десантники з Січеславської бригади показали, як знищують російські танки
Артилеристи-десантники з Січеславської бригади оприлюднили відео знищення російських танків
- Раніше миколаївські десантники також показали, як знищують окупантів разом із бронетехнікою
- Нагадаємо, що за добу 2 травня Протиповітряна оборона України знищила 8 ворожих безпілотників, один із яких вартує $7 млн
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